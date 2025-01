El futbol mexicano habla por estas horas sobre la inminente salida del entrenador argentino, Martín Anselmi, quien dejaría Cruz Azul para convertirse en el nuevo estratega del Porto. Desde su llegada a la Máquina Cementera, el joven director técnico se consolidó como uno de los mejores de la Liga MX, pero ahora abandona el proyecto para cumplir su sueño europeo.

Meses atrás, las Chivas de Guadalajara fueron víctimas de una situación similar. Aunque no fue para dirigir en Europa, Fernando Gago abandonó al Rebaño para cumplir su sueño de entrenar a Boca Juniors. Estos casos han despertado mucha polémica y no hacen más que agrandar la figura de Matías Almeyda, quien sí tuvo valores y palabra para quedarse en el Rebaño Sagrado.

Almeyda rechazó oferta del Leicester para seguir en Chivas

Hacia fines de 2017, el ciclo de Matías Almeyda parecía perder fuerza. Chivas no pudo clasificar a la Liguilla luego de ser campeón de la Liga MX y muchos creían que era el momento para salir de la institución. Incluso, hubo ofertas: lo tentaron desde San Lorenzo de Almagro, la Selección Chilena y el Leicester de Inglaterra. Pero ni el dirigir en la mejor liga del mundo, la Premier League, desenfocó al Pelado de su proyecto en Verde Valle.

“Es una realidad, pero yo agradezco que valoren mi trabajo. Obviamente, siempre les cuento a Jorge y a José Luis de esos llamados. Mi mente está puesta hoy acá y quiero terminar de la mejor manera este torneo, hacer un análisis”, explicaba Almeyda en entrevista con César Huerta para Diario As.

(Diario As)

“Desearía con toda el alma ganar un título más, pero no pienso más nada. Pienso en el hoy y nada más. Mi mente no está para ir analizando otros temas a futuro (…) Debería pasar algo muy raro para no estar o que otra gente tome la decisión de que no esté más. Por eso estoy tranquilo con el día a día. Ya voy planificando la pretemporada y deseando que el torneo que viene sea de la mejor manera”, insistió Almeyda, quien siempre se mostró muy enfocado y dispuesto a agrandar su historia con las Chivas.

Almeyda se quedó y ganó la Concachampions

Almeyda en festejo tras ganar la Concachampions 2018 (Getty Images)

A diferencia de Fernando Gago y Martín Anselmi, quienes se marcharon sin dejarle títulos al Rebaño y al Cruz Azul, Matías Almeyda ya le había dado muchas alegrías a los chivahermanos. Pudo tomar otras ofertas con la excusa de cambiar de aires o dirigir en la Premier League. Pero eligió quedarse y el futbol lo premió con otro titulo como el de la Concachampions 2018, por lo que sus valores y su compromiso cobran aún más fuerza ante la salida de sus compatriotas en mitad de torneo.