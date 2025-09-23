Esta tarde noche para Chivas es una más debido a que juega la primera de las ocho finales que tendrá si quiere aspirar a la Liguilla de la Liga MX. El Guadalajara enfrentará al Necaxa de Fernando Gago, quien regresa luego de que se haya ido por la puerta de atrás en medio del campeonato para ser técnico de Boca Juniors.

En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó a los convocados con la baja de Chicharito Hernández por lesión, mientras que Richard Ledezma reveló qué es lo que quiere el entrenador argentino de él en el equipo. A su vez, Matías Almeyda vuelve a ser noticia desde España al volver a recordar su paso por el Rebaño Sagrado.

Gabriel Milito confirmó los convocados de Chivas

Gabriel Milito volvió a dar de qué hablar con su convocatoria. (Foto: IMAGO7)

Al igual que hace unos días Gabriel Milito confirmó a los convocados para el juego contra Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025. La sorpresa se da con la baja de Chicharito Hernández por lesión, mientras que entre las altas se da la primera convocatoria de Samir Inda al primer equipo.

Richard Ledezma sobre Gabriel Milito

Richard Ledezma es uno de los jugadores claves de las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Sin dudas Richard Ledezma se ha convertido en un gran refuerzo para Chivas debido a que marca la diferencia. En diálogos con Chivas TV, el primer fichaje del Guadalajara reveló qué es lo que le pide el entrenador argentino en el equipo. “Soy medio y ahí es donde me siento más a gusto. Yo siempre le digo al profe: donde él me necesite voy a jugar. Defensa, portero, mediocampo, delantero. Yo puedo jugar de todo y él sabe eso”, expresó.

Matías Almeyda recordó nuevamente su inicio en Chivas

Matías Almeyda volvió a hablar sobre Chivas.

Como se sabe Matías Almeyda no para de ser noticia en España debido a que es entrenador de Sevilla. A su vez, desde territorio andaluz da de qué hablar por recordar su paso por Chivas. “Dios quiera que el proceso sea parecido. Repetir lo de Chivas no es tan fácil; como ustedes sabrán, Chivas juega solo con futbolistas mexicanos y nosotros llegamos en un momento muy parecido al que estamos viviendo acá: con un equipo que venía bajo, que estaba mal y del que se decía que era el peor de la historia”, expresó en conferencia de prensa.