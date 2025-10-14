A ocho meses del Mundial, el técnico Javier Aguirre aún no define quién será el portero titular de la Selección Mexicana, e incluso ha reconocido que los tres lugares en la portería —titular, suplente y tercer arquero— siguen abiertos para quien mejor rendimiento muestre en los partidos de preparación que quedan por disputar.

Por ahora, los que parecen más adelantados en la competencia son Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel. Sin embargo, tras la goleada sufrida ante Colombia el sábado pasado, donde Malagón fue titular, esta noche frente a Ecuador será el turno del guardameta de Chivas para mostrarse y así empezar a sumar puntos en su lucha por por el lugar estelar en la portería mexicana.

Después de esa derrota, el Tala tiene ante sí la gran oportunidad de tomar ventaja en la lucha por la titularidad y empezar a asegurar su puesto para el Mundial. Para hacerlo, deberá mantener su portería en cero, mostrar seguridad en los mano a mano y sumar puntos con atajadas clave que convenzan al cuerpo técnico de que está listo para ser el número uno del Tri.

Si lo consigue, la historia se invertiría, pues cuando Rangel fue goleado 0-4 por Uruguay a mediados del año pasado, fue precisamente ese encuentro el que le abrió la puerta a Malagón para consolidarse como el portero titular de México, puesto que hasta ahora parece tener pero que no tiene seguro, en propias palabras de Javier Aguirre.

Raúl Rangel también debe asegurar la titularidad en Chivas ante el buen partido de Óscar Whalley

Además, el Tala no solo pelea por un puesto en Selección: también en Chivas debe reafirmar su papel como titular, ya que Óscar Whalley tuvo una gran actuación en el Clásico Nacional ante América de este sábado, e incluso algunos aficionados pidieron que se mantenga como titular en el cierre del torneo.