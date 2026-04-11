El viernes pasado, un imprevisto técnico alteró la transmisión del partido entre Puebla y León en el Estadio Cuauhtémoc, obligando a TV Azteca a reconfigurar su equipo de narración.

Apenas iniciado el encuentro, la señal presentó fallas que dejaron sin audio a los comentaristas principales, entre ellos Christian Martinoli, provocando sorpresa tanto en la audiencia como dentro de la propia producción.

Ante este escenario, el reportero de cancha Omar Villarreal, conocido como “Villa Villa”, tuvo que salir al quite y asumir un papel completamente distinto alhabitual y fueron alrededor de 10 minutos que estuvo narrando las acciones.

Incluso se volvió tendencia en X, donde su narración recibió elogios tanto de la afición como de analistas, no solo de TV Azteca, sino también de otros medios deportivos. El impacto fue tal que, este sábado, durante el duelo entre Tigres y Chivas, Christian Martinoli le cedió el micrófono por un minuto.

¿Qué dijo Chivas sobre “Villa Villa”?

“¡Dejen a @OmarVV9 todo el partido! Gran minuto de narración”, publicó el Rebaño Sagrado en su cuenta de X, en reconocimiento al desempeño de Omar Villarreal, quien además es un declarado aficionado del conjunto rojiblanco.