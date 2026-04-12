La visita de Chivas al Estadio Universitario para enfrentar a Tigres UANL no fue lo que la afición ni la propia plantilla esperaba. El Rebaño Sagrado se llevó una contundente goleada por 4-1, pero para peor, el sufrimiento de los fanáticos que se acercaron hasta el Volcán no quedó allí. Una vez finalizado el encuentro, la parcialidad rojiblanca vivió un auténtico calvario.

Además del resultado negativo de las Chivas, los fanáticos de Chivas presentes en el Estadio Universitario no pudieron retirarse del recinto hasta una hora terminada el encuentro. La goleada sufrida por el Rebaño fue sólo el inicio, ya que luego siguió una larga espera y aún peor, bajo una intensa lluvia.

Esta decisión fue tomada por los organismos de seguridad, en medio de un fuerte operativo que tuvo lugar para el choque por la Jornada 14 del Clausura 2026. Ni las condiciones climáticas ayudaron para que las autoridades se apiadaran de la parcialidad rojiblanca, que soportó en medio de una tormenta eléctrica.

Aunque la medida se tomó para mayor seguridad y por una cuestión protocolar, sin dudas faltó algo de criterio por parte de las autoridades para facilitar la salida del público rojiblanco en medio del aguacero, o aunque sea agilizar para que no tengan que estar una hora bajo la lluvia y la tormenta eléctrica.

Detenidos en la previa a Tigres vs. Chivas

A pesar del fuerte operativo, el duelo entre Tigres y Chivas no estuvo libre de incidentes. Y es que en la previa al encuentro, se reportaron cinco detenidos por una serie de golpes entre aficionados que obligaron a la intervención policial. Una vez más, la violencia dijo presente en un campo de la Liga MX.