Brian Gutiérrez se ha consolidado como una de las apariciones más destacadas en la Selección Mexicana. El mediocampista del Club Deportivo Guadalajara dejó una grata impresión en la más reciente Fecha FIFA y comienza a perfilarse como una opción firme dentro de la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

No obstante, su historia con el TRI tiene un giro interesante, ya que tiempo atrás su intención principal era recibir el llamado de Estados Unidos, así lo reveló Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores en entrevista con Récord.

“Llamo a Brian Gutiérrez y me dio las gracias, pero que prefiere esperar a Estados Unidos, estaba en ese momento en la Sub-20. Después yo me alejé de Brian, no lo cité más porque ya era de la mayor y empieza un proceso nuevo cuando viene a Chivas”, reveló el directivo.

“Él jugaba en Chicago Fire, lo conoció Lalo Arce cuando dirigió al Puebla porque juegan contra Chicago en Leagues Cup y Brian la rompió, les hizo un gol. Ahí hago el esfuerzo para traerlo, pero enseguida me dijo que esperaría a Estados Unidos. Ahora me lo crucé en Querétaro y le dije que yo fui el que lo llamó y que bueno que ahora pudo venir a Chivas y de Chivas dar este salto a que lo tengan en cuenta”, agregó.

México no fue la primera opción para Brian Gutiérrez.

Cabe mencionar que el mediocampista de 22 años ha tenido participación en cinco encuentros con la Selección Mexicana, siendo titular en la mayoría de ellos, lo que le ha permitido acumular minutos importantes y ganar terreno dentro del grupo.

¿Qué números tiene Brian Gutiérrez en el Torneo Clausura 2026?

Si bien, Brian Gutiérrez no es titular con Gabriel Milito, es uno de los jugadores de Chivas que más minutos ha visto en el Torneo Clausura 2026. En 14 fechas disputadas suma 723 minutos, divididos en 14 compromisos, apenas seis de ellos como titular.