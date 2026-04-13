Ángel Reyna llegó en mayo de 2014 al Club Deportivo Guadalajara procedente de Veracruz, en medio de una enorme expectativa. Su fichaje fue visto como un golpe mediático y deportivo, ya que en ese momento era considerado uno de los futbolistas mexicanos con mayor talento y proyección.

No obstante, su rendimiento quedó por debajo de las expectativas, pero en entrevista con David Faitelson señaló a José Manuel de la Torre como el responsable de que no brillara en Chivas, aunque también aceptó el tema de las lesiones.

“Fui campeón con las Chivas de Copa MX, muchas lesiones, el cuerpo técnico no me ayudaba en nada, ‘Chepo’ de la Torre, me hubiese encantado estar con Matías (Almeyda), hubieramos sido campeones”, mencionó.

Ángel Reyna señaló al “Chepo” de

¿Qué pasó entre Ángel Reyna y el representante del “Chepo”?

En dicha plática con David Faitelson, Ángel Reyna soltó todo lo del representante de José Manuel de la Torre: “Él llegó cuando yo ya estaba ahí, llegué con Carlos Bustos. Ya habíamos tenido una situación con selección, que habían ido por mí equipos de otro país y no me metió ni un minuto por cuestiones que le sé, le reclamé y no merece ni un minuto, había líos, por esa situaciones, por cuestiones comerciales y de dinero con el representante que tiene no tenía que meterme, porque yo no acepté”.

“En ese momento se dio y ese representante habló conmigo que si acepté sí y si no, no, “Chepo” no me metió por eso, no sé si con otros se dé, pero a mí me consta esa situación y me quedó claro”, finalizó.