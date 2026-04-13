A tres jornadas de que concluya la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, la lucha por el título de goleo se encuentra al rojo vivo entre Armando González, de Chivas, y Joao Pedro, del Atlético de San Luis.

Ambos futbolistas podrían convertirse en bicampeones de goleo si no pasa nada extraño, pues su más cercano perseguidor es Kevin Castañeda con siete tantos, mientras que ellos suman 12.

Cabe mencionar que el calendario que le resta a la “Hormiga” González con el Club Deportivo Guadalajara es: Puebla, Necaxa y Tijuana. Por su parte, para el brasileño le falta por medirse con: Pumas, Santos Laguna y Juárez.

No obstante, aunque ambos están empatados en goles en el Torneo Clausura 2026, existe una marcada diferencia en su valor de mercado, debido a que ell canterano del Rebaño Sagrado está en el inicio de su carrera, mientras que el delantero del Atlético de San Luis se encuentra en la recta final de la suya.

Armando González y Joao Pedro compiten por el título de goleo.

¿Cuál es la diferencia de valor entre Armando González y Joao Pedro?

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, el valor actual de Armando González es de 15 millones de euros; sin embargo, se reporta que su cláusula para equipos no europeos oscila entre los 18 y 20 millones de euros. En el caso de Joao Pedro, la fuente antes mencionada lo valora en 1.5 millones de euros, aunque su cláusula de rescisión asciende a cerca de 5 millones de euros.