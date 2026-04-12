Joao Pedro evitó la derrota del Atlético de San Luis ante los Diablos Rojos del Toluca en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, luego de convertir con frialdad un penal en el último suspiro del tiempo agregado, sancionado por el árbitro Adonai Escobedo.

Fue un polémico penal señalado por el silbante que el jugador del Atlético de San Luis supo aprovechar para igualar en la tabla de goleo a Armando “Hormiga” González con 12 dianas cada uno.

Cabe señalar que, en el cotejo ante Tigres, la “Hormiga” se quedó con las ganas de hacerse presente en el marcador, en un partido donde los errores de Chivas terminaron por definir el rumbo del compromiso.

Armando González y Joao Pedro se ubican en la primera posición de la tabla de goleo a falta de tres fechas por disputarse en el Torneo Clausura 2026, siendo Kevin Castañeda su más cercano perseguidos con siete tantos.

Así marchan los primeros lugares de la tabla de goleo del Clausura 2026