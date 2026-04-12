A pesar de la dolorosa derrota frente a Tigres en la Fecha 14, el Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 31 unidades.

Es importante mencionar que para este semestre no se contará con el Play-In, así que los primeros ocho lugares de la tabla de clasificación son los que avanzarán directo a los Cuartos de Final.

Cabe mencionar que a la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 le restan tres fechas, las cuales serán clave para todos las escuadras que siguen teniendo posibilidades de avanzar.

Gabriel Milito y Diego Cocca se medirían en los Cuartos de Final.

Destacar que a la Jornada 14 todavía le falta un compromiso por jugarse, el cual es el Toluca vs. Atlético de San Luis, pero de momento los Cuartos de Final se jugarían de la siguiente manera.

¿Quién sería el rival de Chivas en la Liguilla del Clausura 2026?

Si este domingo finalizara la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, el rival de Chivas en los Cuartos de Rival serían los Rojinegros del Atlas, por lo que en Liguilla se viviría una edición más del Clásico Tapatío, pues los pupilos de Diego Cocca se ubican en la octava posición con 19 unidades.