El delantero del AC Milan, Santiago Giménez, se pronunció sobre el gran momento que atraviesa Armando González con el Club Deportivo Guadalajara, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos por sus servicios, entre ellos el Feyenoord.

“He seguido bastante a la “Hormiga” y me pone muy contento por él, siempre es lindo abrir caminos para gente nueva, generaciones nuevas y creo que mi paso por el Feyenoord ha sido tan bueno que ya se están fijando mucho en mexicanos y eso me hace sentir orgulloso”, mencionó el “Bebote” en entrevista con Récord.

En ese sentido, el canterano de Cruz Azul aconsejó al de Chivas ir a la Eredivisie con el Feyenoord, pues lo considera un destino donde le sacarán el mayor jugo posible.

“Yo creo que en Feyenoord a la “Hormiga” lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir y le van a sacar el máximo jugo posible porque eso es lo que hacen los equipos holandeses y creo que es un paso perfecto para estas grandes ligas”, señaló.

Armando González interesa en Europa

Cabe destacar que la semana pasada el periodista Ikecarrera reveló que el Feyenoord tiene en la mira a Armando González y ya analiza presentar una oferta formal por sus servicios una vez concluya la Copa del Mundo.

¿Cuál es el valor de Armando González en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermark, el valor actual de Armando “Hormiga” González es de 15 millones de euros, equivalente a poco más de 305 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podría pedir el Club Deportivo Guadalajara por sus servicios.