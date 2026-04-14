Las comparaciones en el futbol mexicano son inevitables, y más cuando se trata de delanteros con olfato goleador. En esta ocasión, el debate giró en torno a Armando “Horgmiga” González y la posibilidad de que supere lo hecho por Javier “Chicharito Hernández, jugador histórico de Chivas y del balompié azteca.

Durante una entrevista con David Faitelson, Ángel Reyna fue cuestionado sobre este tema: si el actual delantero del Club Deportivo Guadalajara tiene lo necesario para convertirse en un atacante mejor que el exfutbolista del Manchester United, Real Madrid, entre otros.

No obstante, lejos de caer en una respuesta polémica como lo fue su carrera, el exjugador del Rebaño Sagrado optó por la cautela. “Ojalá que sí, es difícil, está complicado”.

Y es que Javier Hernández no solo brilló en la Liga MX, sino que logró consolidarse en el futbol europeo con equipos de alto nivel, además de convertirse en el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

Ángel Reyna espera que la “Hormiga” supere a “Chicharito”.

Cabe mencionar que Armando González atraviesa un gran momento con nuestras Chivas; sin embargo, como bien apunta Ángel Reyna, el reto no solo radica en mantener el nivel, sino en sostenerlo a lo largo de su carrera.

Los elogios de Ángel Reyna a Armando González

En dicha entrevista, Ángel Reyna reconoció la calidad de la “Hormiga” González: “Creo que es un jugadorazo muy centrado, se le ve obviamente en las entrevistas y también tenemos amistades por ahí cercanas que no nada más es de entrevista, sino detrás de las cámaras, tiene una meta muy, muy fija”, señaló.