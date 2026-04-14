Chivas sufrió una dolorosa derrota ante Tigres este fin de semana, en un partido en el que el equipo quedó exhibido y comenzó a recibir severos cuestionamientos por su rendimiento cuando enfrenta a otros candidatos al título. Sin embargo, este resultado no solo tuvo impacto en lo deportivo, sino también en el aspecto económico, ya que podría provocar una pérdida millonaria para las arcas del club.

Chivas sufrió mucho en el partido contra Tigres.

Esto se debe a la Tabla General de la Temporada de la Liga MX, donde el Guadalajara se mantiene en el tercer lugar, a tres puntos de Cruz Azul y a cuatro del Toluca. No obstante, con apenas nueve puntos por disputarse en el calendario, el panorama luce complicado, pues el Rebaño Sagrado necesitaría prácticamente un milagro para superar a sus rivales directos, especialmente porque la goleada sufrida también afectó su diferencia de goles, un criterio clave en la lucha por el liderato.

Si analizamos el contexto de la jornada, tanto Cruz Azul como Toluca dejaron escapar puntos tras empatar sus respectivos encuentros ante América y Atlético San Luis. De haber conseguido la victoria frente a Tigres, el Guadalajara habría empatado en puntos con la Máquina y superado su diferencia de goles, además de colocarse a solo una unidad del liderato. Sin embargo, ahora la misión luce mucho más complicada, ya que necesitaría sumar al menos cinco puntos más que ambos equipos en el cierre del torneo.

Chivas se complicó en la Tabla General Anual.

La razón por la que esta derrota podría salir tan cara es clara: la Liga MX otorga un premio económico al equipo que finaliza como líder de la Tabla General de la Temporada. Dicho incentivo es de un millón de dólares, cifra que al tipo de cambio actual equivale a más de 17 millones de pesos mexicanos. Por lo tanto, el tropiezo ante los felinos no solo golpeó el ánimo del plantel, sino que también podría significar un duro impacto económico para el club.

Chivas es favorito para ganar sus últimos tres partidos ante Puebla, Necaxa y Xolos

A pesar del complicado panorama, el Guadalajara aún tiene argumentos para cerrar con fuerza la fase regular, ya que en sus últimos tres compromisos parte como favorito en el papel. Primero recibirá a Puebla en el Estadio Akron, posteriormente visitará al Necaxa y finalmente cerrará el torneo en casa ante Xolos. Por ello, la misión para el Rebaño Sagrado será sumar la mayor cantidad de puntos posible y esperar que Cruz Azul y Toluca dejen escapar unidades en este cierre que promete ser sumamente intenso.