Luego de caer ante Cruz Azul, la Liga MX compartió un mensaje dirigido al Club Deportivo Guadalajara.

Luego de la eliminación del Club Deportivo Guadalajara en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, la Liga MX dedicó un mensaje de apoyo para la afición rojiblanca tras el gran semestre del equipo.

“Frente en alto, Chivahermanos, tienen que sentirse orgullosos de lo que hizo Chivas este torneo”.

Cabe mencionar que durante el Torneo Clausura 2026, Chivas logró consolidarse como una de las escuadras más competitivas del campeonato, pero para la Liguilla fue la más afectada por la convocatoria de Javier Aguirre.

Y es que el “Vasco” terminó afectando seriamente la planificación de Gabriel Milito al convocar a cinco futbolistas que eran titulares: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

¿Cuándo regresa Chivas a la pretemporada?

Este lunes, Chivas rompió filas y tomará algunos días de descanso mientras que la directiva y el cuerpo técnico ya trabajan en la planeación del siguiente semestre.

De acuerdo con Erick López, el Rebaño Sagrado tiene previsto regresar a Verde Valle el próximo lunes 15 de junio, para somterse a las pruebas médicas y físicas.