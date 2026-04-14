Después de la dolorosa derrota frente a Tigres, el Club Deportivo Guadalajara dejó atrás el tropiezo y puso manos a la obra en su preparación de cara al partido frente a Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito saldrá en busca del triunfo ante “La Franja” con el objetivo de mantener firme el liderato, a solo tres jornadas de que concluya la Fase Regular.

¿Qué necesita Chivas para asegurar el liderato en el Clausura 2026?

Los principales perseguidores de Chivas son Cruz Azul y Pachuca, ubicados en la segunda y tercera posición con 28 unidades. Ante este panorama, el Rebaño Sagrado necesita sumar al menos siete puntos en las últimas jornadas para asegurar el liderato por cuenta propia, ya que alcanzaría los 38 puntos y dejaría sin posibilidades matemáticas tanto a La Máquina como a los Tuzos, que quedarían a 10 unidades con solo nueve por jugarse.

Los descartados de Chivas para enfrentar al Puebla

Para el encuentro contra Puebla son duda Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda y Omar Govea, debido a que se encuentran recuperando de algunas molestias musculares. A ellos se le sumaría Leonardo Sepúlveda y Eduardo García por su bajo nivel futbolístico. Además de los de siempre, Erick Gutiérrez y Alan Pulido, quienes no fueron consiederados por Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026.

Gabriel Milito tendría varias bajar para enfrentar al Puebla.

El consejo de Santiago Giménez a Armando González

En entrevista con Récord, Santiago Giménez aconsejó a Armando “Hormiga” Gonzálezde fichar con elFeyenoord ya que es un equipo donde lo aprovecharían al máximo.

“Yo creo que en Feyenoord a la “Hormiga” lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir y le van a sacar el máximo jugo posible porque eso es lo que hacen los equipos holandeses y creo que es un paso perfecto para estas grandes ligas”, mencionó.

México no era la primera opción para Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez tiene pie y medio en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo luego de su destacadas actuaciones en la última Fecha FIFA, pero en entrevista con Récord, Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores, reveló que el TRI no era la primera opción del jugador de Chivas.

“Llamo a Brian Gutiérrez y me dio las gracias, pero que prefiere esperar a Estados Unidos, estaba en ese momento en la Sub-20. Después yo me alejé de Brian, no lo cité más porque ya era de la mayor y empieza un proceso nuevo cuando viene a Chivas”, dijo el directivo.

Brian Gutiérrez tenía como primera opción Estados Unidos.

“Él jugaba en Chicago Fire, lo conoció Lalo Arce cuando dirigió al Puebla porque juegan contra Chicago en Leagues Cup y Brian la rompió, les hizo un gol. Ahí hago el esfuerzo para traerlo, pero enseguida me dijo que esperaría a Estados Unidos. Ahora me lo crucé en Querétaro y le dije que yo fui el que lo llamó y que bueno que ahora pudo venir a Chivas y de Chivas dar este salto a que lo tengan en cuenta”, finalizó.