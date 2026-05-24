La joya rojiblanca perdió protagonismo en el último año y una salida a préstamo aparece como una alternativa lógica para recuperar confianza, minutos y protagonismo.

De cara al próximo mercado, rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX, todavía no está clara cuál será la postura de Chivas respecto a las altas y bajas en la plantilla. El Guadalajara deberá tomar decisiones importantes sobre varios futbolistas y algunos de los casos a analizar son los de jugadores que no lograron consolidarse durante el último semestre. Entre ellos, aparece el nombre de Yael Padilla, canterano que supo ilusionar desde su irrupción, pero que hoy atraviesa un momento de estancamiento que invita a pensar en un posible cambio de aire.

El atacante de 20 años debutó dejando una enorme impresión en el primer equipo rojiblanco. Su aparición generó expectativa inmediata entre la afición por su velocidad, desequilibrio y personalidad para jugar, especialmente considerando su corta edad. Sin embargo, con el paso de los torneos no logró sostener ese impacto inicial y terminó perdiendo protagonismo dentro de la rotación ofensiva del equipo.

Yael Padilla no pudo gravitar en la Liguilla del Clausura 2026 (Imago7)

La realidad es que, bajo el mando de Gabriel Milito, Yael Padilla nunca consiguió convertirse en una prioridad. Tuvo participaciones esporádicas y, cuando ingresó desde la banca, le costó ofrecer soluciones o cambiar partidos desde lo individual. La sensación que dejó durante gran parte del Clausura 2026 fue la de un futbolista sin la confianza ni el peso que mostró en sus primeros meses con la playera rojiblanca.

Por eso, pensando en su futuro, una cesión no parece una mala alternativa para ninguna de las partes. A sus 20 años, Yael todavía tiene margen de crecimiento y calidad para recuperar terreno, pero probablemente necesite un contexto diferente para volver a encontrar continuidad y confianza. Un préstamo a otro club de Liga MX podría darle minutos, responsabilidad y rodaje competitivo, además de permitirle madurar lejos de la presión constante que existe en Guadalajara.

Chivas también podría beneficiarse con ese escenario, porque Padilla sigue siendo un activo importante de la institución. Recuperar versión y valor deportivo en otro entorno puede ser mucho más positivo que mantenerlo con pocos minutos y sin protagonismo dentro del plantel principal. A veces, para ciertos juveniles, salir un tiempo no significa alejarse definitivamente del club, sino encontrar el camino para regresar mejor preparado.

Los números de Yael Padilla en el Clausura 2026

Durante el Clausura 2026, Yael Padilla tuvo 15 apariciones en Liga MX, pero apenas acumuló 106 minutos en cancha y registró un gol, ante Juárez, el cuál sirvió para darle la victoria al equipo. Los números reflejan la falta de continuidad que atravesó durante el semestre y explican por qué hoy su situación genera debate entre los aficionados rojiblancos.