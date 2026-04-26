Las Fuerzas Básicas de Chivas siguen entregando señales positivas en el Clausura 2026, con un rendimiento sostenido tanto en Sub-21 como en Sub-19. En ese contexto, hay nombres que empiezan a repetirse por su impacto directo en los resultados, y uno de ellos volvió a destacar en una jornada poco habitual, donde tuvo participación en dos partidos el mismo día.

Zinedine Sidane Hernández fue protagonista de una curiosidad que no pasa desapercibida: sumó dos asistencias en dos categorías distintas, sólo en cuestión de horas. Primero, con el Sub-21, donde inició en la banca pero ingresó en el tramo final del encuentro ante Tijuana. En una de sus primeras intervenciones, el lateral izquierdo ganó un duelo aéreo tras un envío largo del arquero Robinho Romero y dejó el balón servido para Leo Torres, quien marcó el 4-1 definitivo.

Pero su jornada no terminó ahí. Apenas minutos más tarde, ya como titular en el Sub-19, donde tiene mayor protagonismo, volvió a aparecer en un momento clave. Sobre la línea de fondo, Zinedine Hernández evitó que el balón se perdiera por la línea de fondo y generó una segunda jugada que terminó en los pies de Brandon Brocksom, autor del 2-1 final que le dio el triunfo al equipo rojiblanco.

La doble asistencia no solo refleja su buen momento, sino también un rasgo que empieza a consolidarse en su juego: la capacidad de influir en ofensiva desde el lateral izquierdo, ya sea llegando al área, imponiéndose físicamente o resolviendo jugadas en espacios reducidos. En un mismo día, y en dos contextos distintos, Zinedine Sidane Hernández volvió a decir presente.

¿Cuándo llegó Zinedine Sidane Hernández a Chivas?

Zinedine Zidane Hernández Quesada se incorporó a las Fuerzas Básicas de Chivas en julio de 2024, tras su paso por Halcones de Zapopan, iniciando así su proceso dentro de la cantera rojiblanca donde ha ido escalando entre las categorías Sub-19 y Sub-21. Con 19 años, se ha consolidado y ya ha sido contemplado para el Tapatío.