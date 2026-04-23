Tapatío no pudo superar a Cancún FC en un partido muy parejo por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. Conoce cómo, dónde y a qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO la vuelta de los Cabritos ante las Iguanas en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.

El equipo de Pepe Meléndez llegaba a este encuentro con una derrota ante Dorados y como séptimo en la tabla general de posiciones y con Vladimir Moragrega como campeón de goleo. Enfrente llegaban los dirigidos por Miguel Ángel Bravo como segundo mejor equipo de la fase regular de la Liga de Expansión MX.

Esta tarde noche en Tepatitlán Tapatío no pudo marcar la diferencia contra Cancún FC a pesar de haber generado varias oportunidades de gol tras empatar 1-1. En la vuelta deberá ganar por la diferencia de una anotación si quiere avanzar a las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 ya que ante igualdad en el global avanzan las Iguanas.

¿Cuándo y dónde juega Tapatío contra Cancún por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Tapatío y Cancún FC se llevará adelante el próximo domingo 26 de abril a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Cancún FC vs. Tapatío por la la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla?

El partido entre Tapatío y Cancún FC se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Disney en México. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los Cabritos.