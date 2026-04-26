Se cerró la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX y las Chivas de Guadalajara finalmente terminaron en 2° lugar, por detrás de Pumas UNAM. El Rebaño no pudo batir a los Xolos de Tijuana en el encuentro que tuvo lugar en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 17, el cual acabó sin goles. De esta manera, tampoco hubo liderato en la tabla anual ni bicampeonato de goleo para Armando González.

El análisis de Gabriel Milito

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito se lamentó por no poder quedarse con la victoria, aunque destacó lo hecho por su equipo: “Pudimos haber terminado en primera posición. Quizás en estos últimos dos partidos nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos, pero tuvimos para ganar. El partido anterior con Necaxa tuvimos claras opciones. Hoy también para ganar. No lo pudimos hacer, pero el equipo sigue en la línea de juego que tuvo prácticamente durante todo el campeonato”, reflexionó el estratega rojiblanco.

¿Triste despedida para Armando González?

El empate sin goles ante Xolos también arruinó los planes de Armando González, delantero rojiblanco que necesitaba al menos un tanto para alcanzar a Joao Pedro en la tabla de goleo. La Hormiga soñaba con el bicampeonato pero no pudo ser, y para peor, el de ayer pudo haber sido su último partido con la playera del Rebaño Sagrado, pues cabe recordar que se perderá la Liguilla y tiene grandes chances de ser transferido al futbol europeo.

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Daniel Aguirre terminó lesionado

Otra mala noticia en la noche del sábado fue la salida por lesión de Daniel Aguirre. El defensor, uno de los pilares para Gabriel Milito, quedó sentido en los minutos finales del encuentro y tuvo que ser reemplazado por Miguel Gómez. Aguirre se retiró entre lágrimas y tuvo que ser consolado por sus compañeros, por lo que la lesión podría dejarlo afuera de la Liguilla, o al menos de los juegos por los Cuartos de Final.

Tigres UANL será el rival de Chivas

Producto del empate sin goles que lo relegó al segundo lugar de la tabla, Chivas se medirá en cuartos de final ante Tigres UANL (7°). El Rebaño quedó cerca de enfrentar al América en Liguilla, puesto que las Águilas cayeron ante Atlas y terminaron 8°, por lo que irán contra Pumas. Para el cuadro rojiblanco, los Felinos serán un rival difícil después del reciente 4-1 en El Volcán.