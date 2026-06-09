Guadalajara se encuentra lista para convertirse en uno de los principales escenarios de la Copa del Mundo 2026, gracias a un trabajo conjunto entre autoridades, organizadores y Chivas. No solo el Estadio Akron será una de las sedes del torneo más importante del planeta, sino que además las instalaciones de Verde Valle fueron elegidas como centro de entrenamiento de la Selección de Corea del Sur, recibiendo elogios por la calidad de su infraestructura y confirmándose como unas de las mejores del futbol mexicano.

En medio de este ambiente mundialista, el propio Amaury Vergara también se convirtió en protagonista de una de las actividades más importantes previas al torneo. La mañana de este martes, el presidente de Chivas asistió al arranque oficial del Fan Fest Guadalajara junto a autoridades locales y otros directivos, formando parte de los eventos que buscan acercar la Copa del Mundo a los aficionados de la ciudad.

Sin embargo, más allá de los actos protocolarios, quien terminó robándose buena parte de los reflectores fue el propio dueño rojiblanco. Decenas de estudiantes presentes en el evento se acercaron para pedirle fotografías, autógrafos y algunos minutos de convivencia, solicitudes que Amaury atendió con una sonrisa. El momento culminó cuando lanzó un entusiasta “¡Arriba las Chivas!”, frase que fue respondida por los jóvenes con gritos y aplausos que reflejaron el cariño que hay en la ciudad por el Club Deportivo Guadalajara.

La escena resulta especialmente significativa considerando que durante varios años la relación entre Vergara y parte de la afición rojiblanca fue distante. No obstante, el crecimiento deportivo del club, la estabilidad institucional y su postura firme en temas relacionados con la Selección Mexicana y los acuerdos entre clubes han cambiado la percepción de muchos seguidores. Hoy, para una parte importante de la afición, Amaury representa una figura mucho más cercana y comprometida con el proyecto del Guadalajara.

Amaury Vergara se ha hecho presente con Chivas como uno más del equipo

Una muestra clara de esta nueva conexión se pudo observar durante la última Liguilla, cuando Chivas organizó entrenamientos a puerta abierta para convivir con sus aficionados. Amaury Vergara estuvo presente en ambos eventos vistiendo prendas oficiales del club, participando activamente en las dinámicas y compartiendo momentos con los seguidores rojiblancos. Incluso se le pudo ver cantando y alentando junto a la afición, una imagen que refleja cómo la relación entre el presidente y los seguidores del Rebaño Sagrado atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos.