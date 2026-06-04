El zaguero de 24 años lleva un largo tiempo sin entrar en planes del primer equipo y ahora reportó para la pretemporada del Filial.

En los últimos tiempos, el Club Deportivo Guadalajara se ha reforzado con distintos jugadores de doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Uno de los primeros casos fue el de Leonardo Sepúlveda, defensor central zurdo que supo ser uno de los primeros fichajes en la gestión de Fernando Hierro. Sin embargo, a casi tres años de su llegada al Rebaño, las cosas no han ido como se esperaban.

Tras una larga ausencia por lesión, Leonardo Sepúlveda reportó en las últimas horas a la pretemporada del Tapatío, donde los jugadores del Filial comenzarán con las pruebas médicas y físicas antes de dar inicio a los trabajos con balón. La presencia del defensa de 24 años sorprendió ya que lleva un largo tiempo borrado de la estructura rojiblanca.

(TapatioCD)

Sepúlveda jugó su último partido con Chivas allá lejos, en noviembre de 2024, cuando Arturo Ortega era el entrenador interino tras la salida de Fernando Gago. A partir de allí siguió perdiendo protagonismo y directamente dejó de entrar en planes de Gabriel Milito, al mismo tiempo que sufrió una lesión de tobillo.

Aparentemente ya recuperado, el zaguero zurdo podría tener una última oportunidad en las filas rojiblancas, volviendo a sumar rodaje con el Tapatío en la Liga de Expansión. No hay precisión de hasta cuándo tiene contrato con el Rebaño, por lo que tampoco se descarta que se le pueda encontrar acomodo, pero lo cierto es que el zaguero reapareció tras una larga ausencia.

Los números de Leonardo Sepúlveda en Chivas

Leonardo Sepúlveda registra 15 partidos en Chivas, con un total de 761 minutos, en los que no convirtió goles, recibió dos tarjetas amarillas y una expulsión. Su debut se dio con Fernando Gago, pero luego de algunas actuaciones decepcionantes comenzó a perder terreno en la estructura rojiblanca.