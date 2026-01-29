Chivas enfrentará este sábado al Atlético San Luis en el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, un partido que puede confirmar el gran arranque del Rebaño Sagrado, que de momento presume tres triunfos en tres encuentros disputados. La principal incógnita rumbo a este compromiso era la alineación, pues la Selección Mexicana se llevó a ocho jugadores y existía la posibilidad de que Gabriel Milito apostara por algunas rotaciones.

Sin embargo, el programa Futbol Picante de ESPN filtró la alineación que, salvo un cambio de último momento, utilizaría el Guadalajara para visitar a los potosinos. La sorpresa es que Gabriel Milito repetiría exactamente el mismo once que utilizó ante Querétaro, sin modificaciones ni por la carga de Selección ni por ajustes tácticos, una clara muestra de confianza en su equipo titular.

Cabe recordar que dos de las posibles reapariciones en el once inicial eran Fernando González y Diego Campillo, ambos ya recuperados de sus respectivas lesiones. No obstante, el gran nivel mostrado por Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre en su ausencia habría pesado para que Milito les mantenga la titularidad, respetando el rendimiento y la continuidad dentro del campo.

Otra noticia positiva para Chivas es el estado físico de los jugadores seleccionados, quienes regresaron en buenas condiciones pese a los minutos disputados con el Tri, los entrenamientos y los constantes viajes. Incluso el retraso del vuelo que los hizo perder el entrenamiento del lunes no habría afectado su disponibilidad, dejando tranquilidad en el cuerpo técnico rojiblanco.

Gabriel Milito tendrá todas sus opciones disponibles en la banca ante San Luis

Gabriel Milito contará prácticamente con plantel completo para el compromiso ante Atlético San Luis, ya que la única baja confirmada es Gilberto Sepúlveda, quien continúa recuperándose de la lesión sufrida en la pretemporada. Así, futbolistas como Diego Campillo, Fernando González, Ángel Sepúlveda o Yael Padilla estarán disponibles en la banca y podrían ingresar si el partido lo requiere.