Gabriel Milito le ha cambiado por completo la cara a Chivas en poco más de medio año. Bajo el mando del estratega argentino, el Guadalajara ha implementado un estilo de juego dominante y propositivo que lo ha colocado como uno de los equipos que mejor fútbol practica en la Liga MX. Pero más allá del funcionamiento colectivo, también ha elevado notablemente el nivel individual de prácticamente todo el plantel.

Sin embargo, para Eduardo de la Torre, canterano, exjugador y exentrenador de Chivas, hay un futbolista que ha destacado por encima del resto. No solo por su calidad individual, sino por la manera en la que se ha reinventado con la camiseta rojiblanca, especialmente desde la llegada de Gabriel Milito: Luis Romo.

En entrevista para Claro Sports, de la Torre explicó que, si bien ya había visto el alto nivel de Romo durante su etapa como directivo de Cruz Azul, lo que más le ha llamado la atención es cómo ha encajado en Chivas. En particular, destacó que la posición que le ha asignado Milito le ha venido “como anillo al dedo”, iniciando el armado del juego desde la línea defensiva.

“A mí el jugador que me ha sorprendido más es Luis Romo. Le ha caído como anillo al dedo esa posición como líbero que tiene salida y hasta posibilidades de llegar al área. Me ha sorprendido porque parecía que Romo se había atorado en cierta etapa de su carrera, pero lo que hace con Chivas, bastante bien”, señaló de la Torre resaltando la evolución del mediocampista bajo el esquema de Milito.

Además, el exentrenador rojiblanco también destacó el trabajo de los carrileros de Chivas, con Richard Ledezma y Bryan González como titulares habituales. Eso sí, advirtió que habrá que verlos frente a rivales más ofensivos que los obliguen a defender con mayor rigor por las bandas, dejando claro que en fase ofensiva no tiene ninguna duda de su aporte.

Yayo de la Torre sí ve a Armando González con posibilidades de ir al Mundial

Finalmente, Eduardo de la Torre también tuvo palabras de elogio para Armando González, a quien considera con altas posibilidades de colarse al Mundial 2026. Yayo aseguró que “cada vez que juega, juega mejor”, aunque fue claro al señalar que, para asegurar su convocatoria, deberá mantener como mínimo el buen nivel que ha mostrado desde el torneo pasado.