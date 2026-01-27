Javier Aguirre se encuentra en la recta final de la planeación rumbo al Mundial 2026, afinando una lista de convocados que aún tiene algunos lugares en disputa. Entre los jugadores que buscan ganarse ese boleto de último momento aparece Armando González, delantero de Chivas que se metió de lleno en la conversación tras coronarse Campeón de Goleo del Apertura 2025. Sin embargo, su camino no ha sido sencillo, pues compite en una de las posiciones más peleadas del Tri.

La Hormiga ha sido considerado en las últimas dos convocatorias de la Selección Mexicana, pero la competencia en su posición es durísima, enfrentándose a nombres como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame. Ahora, todo apunta a que una decisión poco habitual de Javier Aguirre podría cambiar el panorama y abrirle una puerta inesperada al delantero rojiblanco.

De acuerdo con el periodista David Medrano, el Vasco estaría considerando “quitarse de problemas” y convocar no a tres, sino a cuatro delanteros para la Copa del Mundo, lo que permitiría incluir a Armando González en la lista final. Eso no significaría que la competencia por minutos desaparezca, pues el nivel de exigencia se mantendría, y habría que ver si, bajo este esquema atípico, el atacante de Chivas tendría oportunidades reales dentro del terreno de juego.

Si bien el reglamento no impide que Aguirre convoque a cuatro o más delanteros, lo cierto es que durante todo su proceso mundialista ha trabajado con un solo centro delantero y apenas tres convocados en esa posición. Por ello, este posible cambio genera dudas: ¿servirá para ofrecer variantes ofensivas reales a la Selección Mexicana o simplemente para evitar críticas por dejar fuera al mejor goleador mexicano de la Liga MX?

Julián Quiñones podría unirse a la competencia por un puesto en la delantera

A este escenario se suma el nombre de Julián Quiñones, quien se ha consolidado como uno de los delanteros más productivos de la Liga de Arabia Saudita, peleando directamente por el liderato de goleo. Sin embargo, sus llamados con Javier Aguirre han sido intermitentes y, cuando ha sido considerado, suele jugar como extremo y no como centro delantero. Si en esta ocasión el Vasco decide contemplarlo como 9, se convertiría en competencia directa para Armando González en la lucha por un lugar rumbo al Mundial.