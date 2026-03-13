Matías Almeyda ha dejado una huella imborrable en el corazón de más de 40 millones de aficionados de Chivas, no solamente por los títulos que dejó, sino por la calidad humana que ha demostrado en múltiples ocasiones el exentrenador argentino, en donde volvió a dar muestra de esa personalidad.

En medio de una ola de conflictos sociales, políticos y económicos alrededor del mundo entero, el Pelado acudió a una conferencia de prensa antes del duelo entre el Sevilla, que él dirige, frente al Barcelona del próximo fin de semana, en donde respondió con incredulidad por lo que se vive en el planeta.

“El futbol es el fiel reflejo de las sociedades, porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido. Eso quiere decir que no nos importa nada, y esa es la parte triste que tiene esto, que el negocio tiene que seguir.

“Si cada cohete que tiran valen 50 millones de euros y después decimos, pero en África hay hambre. ¿Por qué no en vez de tirar esos cohetes nos llevamos 50 millones de euros en arroz o en educación?“, declaró el entrenador en plena conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Sevilla vs. Barcelona de la Liga de España?

Matías Almeyda deberá enfrentarse al poderoso conjunto blaugrana en la jornada 28 de la Liga española, compromiso que está agendado para que se juegue el domingo 15 de marzo en la cancha del Camp Nou, duelo que se jugará a las 9:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál es el legado de Matías Almeyda en Chivas?

El Pelado dirigió por menos de tres años al Guadalajara, lapso suficiente para convertirse en el segundo entrenador más ganador de la historia del conjunto rojiblanco al ganar cinco títulos oficiales, rompiendo años de sequía para estos campeonatos.

Durante su paso por México, Matías Almeyda ganó una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions; sin embargo, también perdió la Final de otra Copa MX y el Campeón de Campeones, acostumbrando a los rojiblancos a competir por ganarlo todo.