La pretemporada de las Chivas de Guadalajara continúa en su parte más intensa, con trabajos físicos en Colima antes de lo que será el amistoso frente a Irapuato el 28 de diciembre y el cuadrangular en Jalisco ya en 2026. Daniel Aguirre, uno de los jugadores que más sorprendió en el último torneo, habló con las redes oficiales del Rebaño.

“Feliz de estar de regreso con todos los compañeros. Terminamos un torneo donde no se nos dio, pero estamos felices de estar de vuelta con todos los compañeros, y a darle nomás”, expresó Aguirre, quien participó de 10 partidos de la fase regular y los dos de Liguilla, aportando un gol y una asistencia.

Sobre sus expectativas de cara al Clausura 2026, Aguirre se mostró optimista y destacó el aporte de los refuerzos: “El grupo está bien y muy unido. Con la llegada de Sepu (Ángel) y de Brian (Gutiérrez), creo que nos van a ayudar mucho al ataque. Se necesita. Estamos haciendo una pretemporada difícil y también hay que disfrutarla porque, si no la disfrutás, obviamente va a ser más pesada”, reflexionó.

Chivas entrena a doble turno en Barra de Navidad

El Rebaño Sagrado ya cruzó la mitad de su estadía en Isla Navidad, Colima, donde lleva adelante una pretemporada exigente, con el Clausura 2026 como gran objetivo en el horizonte. Bajo el mando de Gabriel Milito y el preparador físico Sergio Di Bartolo, Chivas trabaja a doble sesión, puliendo detalles y elevando cargas para llegar al inicio del torneo en plenitud, apoyándose en la buena inercia con la que cerró el Apertura 2025.

Pero no todo pasa por la intensidad y el desgaste. El cuerpo técnico también entiende que el camino se construye desde lo humano y la cohesión del grupo. Por eso, tras las prácticas matutinas en el campo de golf, hubo espacio para distenderse con un chapuzón en el mar, una postal que refleja el buen clima interno, la alegría compartida y una armonía que empieza a tomar forma en este nuevo proceso del Guadalajara.