Chivas logró superar a Pumas por 2-1 luego de haber ganado por 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. Tras lo sucedido ante el equipo de Efraín Álvarez, Daniel Aguirre dejó un mensaje en redes sociales de cinco palabras en la que destacó la gran victoria que se logró gracias a su anotación.

La llegada del mediocampista a Verde Valle se llevó adelante con la gestión de Juan Carlos Martínez Castrejo en la dirección deportiva del primer equipo. Sin embargo, un año después el elemento, que llegó a cambio de 250 mil dólares, tuvo su debut absoluto como titular de la mano de Gabriel Milito, quien decidió ponerlo defensa central.

El domingo Daniel Aguirre regresó a tener minutos en Chivas luego de que se haya recuperado de una dura lesión. A su vez, a minutos del final apareció entre los dos defensores de Pumas para anotar el 2-1 final contra un Kaylor Navas que poco pudo hacer ante su remate.

Luego de lo sucedido en CU, el mediocampista rojiblanco dejó un mensaje en redes sociales en el que destacó la victoria ante los Universitarios. “Gran victoria del equipo anoche”, expresó el elemento del Guadalajara en Instagram con fotografías de su festejo.

¿Cuál es el próximo rival de Chivas por el Apertura 2025?

Tras lo sucedido frente a Pumas, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado 18 de octubre cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025. El juego se llevará a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron, por lo que el partido se verá en Amazon Prime en México y en Telemundo en Estados Unidos.