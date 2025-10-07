El domingo Chivas logró quedarse con tres puntos claves para superar a Pumas en la jornada 12 del Apertura 2025. Tras lo sucedido en CU, Efraín Álvarez volvió a ser noticia, pero esta vez por su emotiva publicación en redes sociales ya que mostró su compromiso y amor con el Club Deportivo Guadalajara.

No hay dudas de que los refuerzos del Rebaño Sagrado son fieles seguidores del equipo debido a que lo demuestran en cada partido. Y si no son aficionados al equipo rojiblanco, mínimamente muestran un profesionalismo único debido a que dejan la vida en cada balón que van a disputar con el rival.

Efraín Álvarez no solo es un profesional único, sino que además es un fiel seguidor de Chivas desde niño. Es más, las derrotas le duelen como si se hubieran perdido una final y parece que se les va una vida cuando se repiten esos angustiosos momentos.

El domingo volvió a ser clave con un centro exquisito para que la Hormiga González anote el empate de cabeza. Casi un día después de la victoria, el elemento rojiblanco dejó un mensaje en redes sociales en el que mostró su compromiso por el Rebaño Sagrado. “El sentimiento de portar estos colores”, publicó en su cuenta de Instagram.

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2025?

Tras la victoria ante Pumas, Chivas se posiciona en la novena posición de la tabla general de posiciones con 17 puntos. Actualmente, el Guadalajara se encuentra en zona de Play-in, a tres puntos de Tijuana que es sexto y a 11 unidades de Toluca, superlíder de la fase regular.