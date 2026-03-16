La goleada de Chivas de Guadalajara sobre Santos Laguna dejó varias conclusiones positivas para el conjunto rojiblanco. Además del triunfo que reafirma el buen momento del equipo dirigido por Gabriel Milito, uno de los focos de la noche estuvo puesto en Roberto Alvarado, quien recibió un doble reconocimiento en el Estadio Akron.

Antes del inicio del partido, el club distinguió al Piojo por haber alcanzado los 300 partidos en la Liga MX, una marca importante dentro de su carrera. El extremo zurdo ha construido ese recorrido a lo largo de varios equipos del futbol mexicano: debutó en Pachuca, luego pasó por Necaxa, tuvo una etapa importante en Cruz Azul y desde 2022 defiende la playera de Chivas.

Roberto Alvarado llegó a 300 partidos en Liga MX (Imago7)

El segundo reconocimiento llegó ya durante el encuentro. El capitán titular del equipo era Fernando González, pero el Oso salió reemplazado en el entretiempo y el gafete terminó en el brazo de Alvarado. La imagen fue celebrada por muchos aficionados en redes sociales, ya que el Piojo es uno de los futbolistas más queridos del plantel y uno de los que más tiempo lleva en la institución.

Incluso entre los seguidores rojiblancos surgió la versión de que podría haber sido la primera vez que el Piojo portó el gafete de capitán, aunque ese dato no ha sido confirmado oficialmente. Más allá de los números, Alvarado está viviendo un buen momento dentro del esquema de Milito: aparece en distintas zonas del campo, cuida el balón, rompe líneas con sus pases y genera ventajas constantes para sus compañeros.

La carrera de Roberto Alvarado en todas las competiciones