La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y Chivas ya sabe que se verá las caras ante Cruz Azul por los cuartos de final de la Liguilla. Tras la derrota de la Máquina Cementera frente a Pumas, Nicolás Larcamón dejó varias frases que resonaron fuerte en la previa del duelo ante el Rebaño Sagrado, mostrando cierto fastidio pero también confianza de cara a los encuentros ante el Guadalajara.

El entrenador argentino se quejó del arbitraje ante Pumas, donde Kevin Mier resultó lesionado de gravedad, aunque evitó ahondar “para no ser sancionado”, aunque sus palabras fueron un reclamo encubierto. “No estamos permitidos de hablar, porque si no nos multan… La acción es clarísima. Es llamativo, vamos a ponerle un término sutil, es llamativo”, expresó, en referencia a una jugada que marcó el rumbo del partido.

Acto seguido, Larcamón dejó una enigmática frase que dió que hablar: “Nada de todo esto va a generar un golpe a nuestras ambiciones… Confío que vamos a trascender, a pesar de que alguno no quiera”, lanzó el argentino, en un mensaje que varios interpretaron como un intento por victimizarse y, de paso, encender la previa frente a Chivas.

Aun así, el técnico no dejó de reconocer la jerarquía del rival que le espera. “Siento que van a ser 180 minutos espectaculares, mucho fútbol, para mí, un gran gran equipo. Va a estar muy lindo”, dijo sobre el conjunto de Gabriel Milito, que cerró la fase regular con buenas sensaciones y buscará mantener su solidez en la serie ante la Máquina.

Larcamón cree que Cruz Azul fue el mejor de la fase regular

Para cerrar, Larcamón insistió en que Cruz Azul fue el más regular del campeonato: “Se lo decía recién a los jugadores: yo, más allá de que hoy la tabla indique otra cosa, yo siento que fuimos el equipo más consistente de la fase regular. Los dos partidos que perdimos, los perdimos con expulsiones que en definitiva condicionaron el desarrollo”, aseguró.