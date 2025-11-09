La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su fin y el Club Puebla no pudo evitar el terminar como último lugar de la tabla de posiciones. Este sábado, la Franja se impuso como visitante sobre León por 2-1 y uno de los goles estuvo a cargo de un futbolista formado en Chivas: Alejandro Organista.

A los 25 años, el mediocampista se dio el lujo de convertir su primer gol en Liga MX pisando el área para conectar con un gran cabezazo. Organista se formó en Chivas, donde fue un elemento destacado de las Fuerzas Básicas rojiblancas.

El futbolista del Club Puebla se incorporó al Guadalajara para la categoría Sub-13 y realizó un largo recorrido, siendo campeón Sub-20 y de Liga de Expansión con el Tapatío, donde alcanzó a jugar varias temporadas y en buen nivel. Debutó en 2019 con José Saturnino Cardozo y luego sumó algunos minutos más con Víctor Vucetich y Ricardo Cadena, pero sin tener demasiadas oportunidades.

Tras salir de Chivas, Alejandro Organista la peleó en la Liga de Expansión MX con la playera de Leones Negros, donde continuó con grandes rendimientos, siendo un titular indiscutido y logrando nuevamente el título de campeón.

Organista, el único que jugó todos los partidos con Puebla

En medio de lo que ha sido una problemática campaña para el Puebla, con dos entrenadores y constantes cambios en la alineación, Alejandro Organista fue el único jugador de la Franja que sumó minutos en las 17 jornadas del Apertura 2025.