Armando “Hormiga” González ha sido tema de conversación en los diferentes programas deportivos debido al gran momento que vive con Chivas en el Torneo Apertura 2025. Algunos expertos han hecho público su deseo de verlo con la Selección Mexicana en los partidos de preparación de cara al Mundial de 2026.

No obstante, otros periodistas no ven con buenos ojos esta idea, tal es el caso de David Medrano, quien en el programa “Los Protagonistas” de Azteca Deportes explicó por qué el atacante del Club Deportivo Guadalajara fracasaría en el TRI de Javier Aguirre.

“Vamos a entrar en un escenario. En la Selección Mexicana la pelota no llega al área. ¿Por qué destaca Raúl? Porque se bota, porque juega afuera del área, porque se apoya, porque cobra tiros libres, no hay centros para rematar”, comentó.

“Berterame hizo un gol porque robó la pelota, pero de que llegue un extremo. Yo lo que creo es que lo llevemos con calma porque en la Selección Mexicana el centro delantero que lleves no va a meter porque no llega la pelota. La Selección Mexicana no tira centros al área y este muchacho (Armando González) es un gran rematador”, agregó.

David Medrano consideró que con Rafa Márquez la “Hormiga” González luciría

David Medrano cree que la “Hormiga” González lucirá más en el TRI cuando Rafa Márquez tome las riendas, es decir, después del Mundial de 2026, pues con el “Vasco”, por el tipo de futbolistas que considera en sus convocatorias, fracasaría.