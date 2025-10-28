Luego de vencer de manera contundente a los Rojinegros del Atlas en el Clásico Tapatío, elClub Deportivo Guadalajara inició con su preparación para su partido ante los Tuzos del Pachuca, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025.

Y este martes, nuestras Chivas compartieron en redes sociales un video y posteriormente una imagen de Alan Mozo, como dando a entender que está cerca de regresar a la actividad tras superar una lesión en la rodilla.

Cabe mencionar que el defensor mexicano se lesionó previo al Clásico Nacional ante América de la presente campaña, justo en el juego amistoso contra el León, donde los pupilos de Gabriel Milito ganaron 2-1.

En el video que compartió el Club Deportivo Guadalajara se puede observar que Alan Mozo ya se encuentra entrenando al parejo de sus compañeros y sería decisión del técnico argentino si lo considera para enfrentar este fin de semana al conjunto hidalguense por el boleto directo a la Liguilla, aunque es probable que lo aguante una semana más.

¿Cuándo es el partido entre Pachuca y Chivas?

Señalar que el partido entre Pachuca y Chivas, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025 se celebrará este domingo 2 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por FOX y Caliente TV.