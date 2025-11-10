Este sábado, el Estadio Akron vivió una emotiva jornada, no sólo por la buena victoria de Chivas por 4-2 ante Monterrey, sino también por el título de goleo de Armando González. Pero por si fuera poco, los espectadores también presenciaron la vuelta al gol de Chicharito Hernández, quien rompió en lágrimas por lo que pudo ser su último tanto como rojiblanco.

El experimentado centrodelantero vive lo que pueden ser sus últimos meses como jugador del Rebaño, ya que su contrato finaliza en diciembre y no apunta a renovar, pues su regreso no ha sido el esperado. Sin embargo, Chicharito volvió a recibir el apoyo y el calor de una afición que sigue viéndolo como un referente rojiblanco.

Por otro lado, Chicharito también se reencontró con Sergio Ramos, su antiguo compañero en Real Madrid, donde vivió una experiencia inolvidable en su carrera. El histórico defensor vio en primera persona como el delantero mexicano se reencontraba con el gol, y aunque muchos notaron cierta frialdad entre ambos, lo cierto es que sí hubo un afectuoso saludo.

Al término del encuentro, más allá de la rivalidad y de la derrota de su equipo, Sergio Ramos se acercó a Chicharito con una sonrisa en su rostro y pareció felicitarlo por la victoria y su gol. Acto seguido, los excompañeros se dieron un fraternal abrazo que se extendió por unos segundos, antes de continuar con el resto de los saludos.

Sergio Ramos, dolido por derrota ante Chivas

Tras la caída en el Estadio Akron, Sergio Ramos hizo una profunda autocrítica en redes sociales, donde escribió: “Primera parte para que todos aprendamos lo que no debemos hacer y cómo no debemos salir; en la segunda parte sí fuimos los Rayados que todos queremos ver. Siguiente parada: cuartos de final de la liguilla. Toca prepararse bien para lo bueno… ¡Vamos, Rayados!”