Son días felices y de ilusión no sólo para el equipo varonil de las Chivas de Guadalajara. Después de la victoria del sábado frente a Monterrey por 4-2, este domingo el Femenil dio el gran golpe tras derrotar por 2-0 a Toluca en condición de visitante para meterse en las semifinales del Apertura 2025. El orgullo mexicano pisa más fuerte que nunca.

Alicia Cervantes volvió a ser determinante para Chivas Femenil

La goleadora rojiblanca, Alicia Cervantes, escribió un nuevo capítulo en su rica historia con el Club Deportivo Guadalajara. El Femenil tenía que ganar o ganar en Toluca para continuar en el torneo, y así lo hizo con otro doblete de Licha, que ya había completado uno en la Ida y esta vez metió al Rebaño en una semifinal de Liga MX. Además, la delantera alcanzó a Salvador Reyes como la segunda máxima goleadora en la historia del Guadalajara, con 156 gritos, y quedó a cuatro de Omar Bravo.

Habrá Clásico Nacional en las semifinales de la Liga MX Femenil

Tras dejar en el camino al Toluca, las dirigidas por Antonio Contreras se enfrentarán nada menos que al América en las semifinales del Apertura 2025. Las rojiblancas han tenidas varias decepciones frente al cuadro azulcrema en los últimos años, por lo que ésta podría ser la gran revancha para Chivas, que intentará volver a jugar una final de Liga MX Femenil. En la otra llave, se enfrentarán Cruz Azul y Tigres.

Armando González habló antes de sumarse a la Selección Mexicana

Después de anotar ante Monterrey y coronarse como campeón de goleo, Armando González viajó para sumarse a la Selección Mexicana y contó sus sensaciones de la tarde vivida ante Rayados: “Feliz de qué se haya dado. Si no se daba, de todas maneras, contento por el torneo que todavía falta. Queremos concluirlo con un campeonato y muy contento por quedar campeón de goleo, que no es algo que pase muy común en mexicanos, ser campeón de goleo”, expresó la Hormiga, quien lleva 12 tantos en el Apertura 2025.

La emotiva publicación de Chicharito tras su gol a Rayados

Otro que vivió una tarde especial fue Chicharito Hernández, quien volvió al gol y rompió en llanto en lo que bien pudo ser su último gol como rojiblanco. “Ayer me fui con el corazón lleno y el alma agradecida. Qué honor compartir este camino con hombres tan grandes dentro y fuera de la cancha. Se viene lo mejor…”, escribió el delantero en redes sociales, junto a un video donde profundizó en la reflexión. CH14 también compartió imágenes de sus distintas etapas como futbolista del Guadalajara.