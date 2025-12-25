Gabriel Milito arrancó su gestión al frente de Chivas con muchas críticas debido a los malos resultados que obtuvo en la primera mitad del Apertura 2025; sin embargo, esos señalamientos los convirtió en aplausos debido al nivel que alcanzó el Rebaño en el cierre del torneo.

Es por eso que uno de los extranjeros más importantes que ha llegado a la Liga MX y que inclusive se ganó su lugar como naturalizado en el Mundial de Corea-Japón 2002, Gabriel Caballero, se deshizo en elogios por el trabajo de su compatriota argentino.

El exjugador que brilló en el Pachuca, destacó el cómo Gabriel Milito compuso el camino sobre la marcha, por lo que inclusive se dijo convencido de que fue un acierto el que no se quedara Domenec Torrent como estratega del Guadalajara.

“Él llegó con una idea, pero la tuvo que ir moldeando, porque exactamente como él la tenía pensada no estaban saliendo las cosas. ¿Qué necesitó? Conocer a los jugadores, su forma de jugar, su estilo del manejo dentro de la cancha de los jugadores. Le fue encontrando hasta hallar la alineación perfecta.

“Fue buscando la perfección con su gusto, con su estilo y fue modificando ciertos detallitos, terminando el torneo de una forma extraordinaria. Mereció más de lo que terminó pasando.

“Menos mal que no vino Domenec Torrent, porque creo que no era el perfil de técnico para las Chivas y sí me parece que Gabriel Milito. También se ha manejado bien con la directiva, el grupo y el staff, eso te va a llevar a que las cosas salgan bien”, explicó el exjugador en Fox.

¿Cuál fue la efectividad de Gabriel Milito en su primer torneo con Chivas?

El entrenador argentino logró componer un pésimo arranque de torneo en cuanto a resultados, por lo que de los 19 partidos que dirigió, el sudamericano registró 9 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, registrando una efectividad del 52.63 por ciento.