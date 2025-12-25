Jordan Carrillo tiene todo listo para convertirse en nuevo refuerzo de Pumas UNAM para el Clausura 2026 de la Liga MX. El mediocampista ofensivo mexicano, formado en Santos Laguna y con un breve paso por el futbol español, continuará su carrera en Ciudad Universitaria cerrando así de momento la posibilidad que durante años lo vinculó con las Chivas de Guadalajara.

A diferencia de otros nombres que suelen asociarse al Rebaño solo por rumores de mercado, el caso de Carrillo tuvo un componente particular: el propio jugador reconoció públicamente su simpatía por Chivas desde joven. En una entrevista con TUDN, el futbolista reveló que realizó visorías en varios clubes y que el último fue el Guadalajara, impulsado por su afinidad con la institución. “El último equipo al que fui fue Chivas, porque a mi papá y a mí nos gustaba mucho”, contó en su momento.

Además, Carrillo admitió que crecer siendo aficionado del Guadalajara marcó su relación con el club. “De niño le iba a Chivas”, declaró en más de una ocasión, y aunque siempre fue cauto respecto a su futuro, también dejó abierta la posibilidad de vestir la playera rojiblanca algún día: “Claro que me gustaría jugar ahí, pero primero quiero consolidarme como profesional”, aclaró cuando fue consultado por los rumores.

Chivas nunca ofertó por Jordan Carrillo

Ese deseo nunca se tradujo en una negociación concreta. Pese a que su nombre apareció reiteradamente en ventanas de transferencias y fue considerado un perfil compatible con la política deportiva de Chivas -jugador mexicano y creativo—, el interés no pasó del plano mediático y el Guadalajara nunca avanzó de manera firme.