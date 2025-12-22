La situación de Érick Gutiérrez en Chivas abre la puerta a distintas posibilidades en el mercado de la Liga MX. El mediocampista mexicano no entra en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026 y ni siquiera viajó a la pretemporada que el Rebaño realiza en Colima. En ese contexto, Pachuca aparece como uno de los clubes interesados en repatriarlo.

La cuestión económica puede ser un obstáculo para los Tuzos en su deseo de volver a contar con Guti. No sólo por el costo de su fichaje, sino también por su salario. Es ahí donde no resultaría descabellado que Chivas mire hacia la plantilla del Pachuca para descubrir qué elementos podría pedir como moneda de cambio en la negociación.

La nómina de los Tuzos ofrece algunos perfiles de jugadores jóvenes, algo que Chivas ha priorizado en los últimos mercados. Uno de ellos es Alan Bautista, volante ofensivo de 23 años que ya tiene recorrido en Liga MX. Se trata de un mediocampista con capacidad para jugar entre líneas, asociarse y aportar llegada al área, justo en una zona donde Chivas suele buscar alternativas. Su edad lo coloca en un punto ideal entre proyección y experiencia inmediata para el primer equipo.

Alan Bautista ya estuvo en el radar de Chivas en ocasiones anteriores (Imago7)

Otro nombre que podría resultar atractivo es Alexéi Domínguez, extremo de 20 años con minutos en Primera División. Su velocidad, desborde y perfil ofensivo encajan con la apuesta rojiblanca por futbolistas jóvenes de banda, con margen de crecimiento y potencial de revalorización dentro del mercado local.

Alexei Domínguez sería una opción interesante en Chivas (Imago7)

Por último aparece Carlos Sánchez, lateral derecho de 22 años, una posición en la que Chivas planea darle salida a Alan Mozo. Con experiencia en Liga MX y edad formativa, representa una opción funcional: puede competir desde el corto plazo y, al mismo tiempo, desarrollarse dentro de un proyecto que prioriza talento nacional con proyección.

Carlos Sánchez trae cierta experiencia en Liga MX con Pachuca (Imago7)

¿Cuánto cuestan los tres jugadores de Pachuca?

Según el sitio especializado Transfermarkt, Érick Gutiérrez tiene un valor de mercado estimado de tres millones de dólares, mientras que los jugadores del Pachuca mencionados tienen las siguientes cotizaciones:

Carlos Sánchez – 1,5 millones

Alan Bautista – 3 millones

Alexei Domínguez – 1,5 millones

Elías Montiel, un sueño imposible para Chivas

Elías Montiel sería, sin dudas, el nombre ideal y el que más ilusión podría generar en la afición de Chivas, por edad, calidad y presente futbolístico. Sin embargo, su salida resulta prácticamente imposible: con 20 años, es titular habitual en Pachuca, seleccionado juvenil y uno de los mediocampistas mexicanos con mayor proyección, seguido desde Europa. Para los Tuzos es un activo estratégico pensado para una futura venta al extranjero, no para una negociación dentro de la Liga MX ni como moneda de cambio.