Una nueva edición del Clásico Tapatío tendrá lugar este sábado 25 de octubre en el Estadio Akron. El Club Deportivo Guadalajara recibe al Atlas en busca de tres puntos que le permitan meterse en puestos de clasificación directa a la Liguilla. Los grandes rivales también necesitan sumar, pues aspiran a meterse en puestos de Play-In.

El Rebaño Sagrado venía de una racha de cuatro victorias consecutivas en el Apertura 2025 de la Liga MX, la cual se vio interrumpida con su reciente derrota ante Querétaro, el pasado miércoles. Con el desgaste lógico por los dos partidos en pocos días, el conjunto rojiblanco quiere pisar fuerte en la rivalidad ante los Zorros.

Además de la expulsión de Richard Ledezma, el entrenador Gabriel Milito deberá evaluar las cargas de sus dirigidos, pues algunos terminaron con molestias el último encuentro. Así las cosas, te contamos cuál sería la alineación de Chivas para el Clásico Tapatío ante Atlas.

Alineación de Chivas vs Atlas

Raúl Rangel

Miguel Gómez

Diego Campillo

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Érick Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Atlas vs. Chivas