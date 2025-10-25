Una nueva edición del Clásico Tapatío tendrá lugar este sábado 25 de octubre en el Estadio Akron. El Club Deportivo Guadalajara recibe al Atlas en busca de tres puntos que le permitan meterse en puestos de clasificación directa a la Liguilla. Los grandes rivales también necesitan sumar, pues aspiran a meterse en puestos de Play-In.
El Rebaño Sagrado venía de una racha de cuatro victorias consecutivas en el Apertura 2025 de la Liga MX, la cual se vio interrumpida con su reciente derrota ante Querétaro, el pasado miércoles. Con el desgaste lógico por los dos partidos en pocos días, el conjunto rojiblanco quiere pisar fuerte en la rivalidad ante los Zorros.
Además de la expulsión de Richard Ledezma, el entrenador Gabriel Milito deberá evaluar las cargas de sus dirigidos, pues algunos terminaron con molestias el último encuentro. Así las cosas, te contamos cuál sería la alineación de Chivas para el Clásico Tapatío ante Atlas.
Alineación de Chivas vs Atlas
- Raúl Rangel
- Miguel Gómez
- Diego Campillo
- Luis Romo
- José Castillo
- Bryan González
- Omar Govea
- Érick Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Atlas vs. Chivas
- Camilo Vargas
- Gustavo Ferrareis
- Gaddi Aguirre
- Matheus Dória
- Adrián Mora
- Sergio Hernández
- Paulo Ramírez
- Aldo Rocha
- Diego González
- Mateo García
- Uros Djurdjevic
- DT: Diego Cocca