Chivas y Atlas se preparan para una nueva edición del Clásico Tapatío, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025, en un duelo que llega con mucho en juego para ambos. El equipo de Gabriel Milito busca recuperarse de la última derrota para meterse en puestos de Liguilla, mientras que los Zorros intentarán dar un golpe de autoridad en el Estadio Akron para acceder al Play-In.

En la antesala del encuentro, Raúl Rangel hizo autocrítica sobre su momento en el club, reconociendo que este torneo no ha sido el más sencillo en lo personal. “A lo mejor me ha costado, pero porque de cierta manera ya se empieza a tomar un poco más de rol en el equipo, empieza a tomar un poco más de cargo”, reconoció el arquero rojiblanco.

“Ya no eres el novato, ya empiezas a ser el de experiencia, el seleccionado. Todo eso es lo que de repente cuesta y es lo que siento que me costó un poquito, pero ahorita gracias a Dios ya me siento un poco más maduro, más sobrio y mucho mejor”, profundizó el Tala.

En cuanto al momento del equipo, Rangel se mostró optimista y aseguró que el grupo mantiene la confianza pese al tropiezo reciente. “Dejando de lado el resultado contra Querétaro, el equipo sigue convencido, sigue arduo y muy contento por los resultados, y por el hecho de que todavía depende de nosotros el colarnos a Liguilla directa”, señaló. Además, consideró que esa derrota “nos hizo entender que tenemos que saber manejar ese tipo de partidos”.

Sobre el Clásico Tapatío, el guardameta destacó que este tipo de encuentros “se juegan totalmente diferente, independientemente del resultado o la posición en la tabla”. Y añadió: “Deben de esperar un partido muy cerrado, pero a la vez muy entretenido. Vamos a dejarlo todo en la cancha, tanto el equipo rival como nosotros, y va a ser un gran partido”.

Para el Tala Rangel, Chivas siempre es favorito ante Atlas

Por otro lado, Raúl Rangel se refirió al peso histórico del Rebaño en la ciudad. “Sabemos que los dos somos de aquí de Guadalajara, pero siento que Chivas es favorito casi siempre en los clásicos. Es el orgullo de la ciudad, y hay que demostrar que Chivas es el que tiene que dominar aquí”.