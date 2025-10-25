La pelea por la titularidad en la Selección Mexicana está más viva que nunca. Con el Mundial a solo 8 meses de distancia, Luis Ángel Malagón del América y Raúl Rangel de Chivas se disputan el puesto de portero titular del Tri, en una competencia que cada semana toma nuevos matices según su rendimiento con sus clubes.

Cada actuación, tanto en la Liga MX como en los partidos internacionales con México, puede inclinar la balanza para Javier Aguirre. Sin embargo, en este momento quien parece tomar la delantera es Rangel, especialmente por los errores recientes que ha cometido Malagón en partidos clave.

En el partido de este viernes, donde América visitó a Mazatlán, las Águilas sufrieron más de lo esperado debido a dos goles donde Malagón quedó exhibido. En ambos disparos parecía tener posibilidades de atajar, pero no reaccionó de la mejor manera, lo que impactó directamente en el resultado del encuentro.

Estos errores se suman al 4-0 que recibió con la Selección Mexicana ante Colombia en la Fecha FIFA pasada, mientras que en ese mismo periodo Raúl Rangel solo recibió un gol en su partido con el Tri ante Ecuador. Considerando rendimiento reciente tanto en Selección como en clubes, es evidente que Rangel está llegando en mejor momento.

Raúl Rangel es un portero más completo y esa es su gran ventaja para ser titular

De hecho, muchos expertos ven a Rangel como un portero más completo. Si bien Malagón es un gran atajador, Tala destaca no solo bajo los tres postes, sino también jugando por arriba y saliendo con los pies, algo clave para el estilo que busca imponer Aguirre. Por lo tanto, todo apunta a que Rangel debería ser el titular del Tri en el Mundial si ambos mantienen sus rendimientos actuales.