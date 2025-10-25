Armando González se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Apertura 2025, siendo actualmente el delantero mexicano con más goles en el torneo con un total de siete anotaciones. A sus apenas 22 años, La Hormiga ha demostrado tener un potencial enorme y un futuro prometedor en el ataque del Rebaño Sagrado.

Parte del crecimiento de Armando con Chivas incluye brillar en los partidos más importantes. Ya lo hizo este semestre ante América, cuando anotó el gol que minutos más tarde se convirtió en el tanto del triunfo. Ahora, su siguiente gran reto es hacerlo frente al Atlas en el Clásico Tapatío, uno de los encuentros de mayor peso emocional para los rojiblancos.

Además, González tendrá una motivación especial esta noche: aún no ha logrado marcarle gol al Atlas en Primera División. Si bien apenas está disputando su cuarto torneo en la máxima categoría, como canterano del Guadalajara, la rivalidad la siente desde muy joven, por lo que conseguir esa anotación significaría mucho tanto para él como para la afición.

Es importante señalar que Armando salió de cambio ante Querétaro a media semana debido a una sobrecarga muscular. Sin embargo, fue incluido en la convocatoria para el Clásico, lo que indica que su condición física ha mejorado. Aun así, será Gabriel Milito quien decida si inicia el partido y cuántos minutos disputa, dependiendo de cómo se encuentre durante el calentamiento.

¿Por dónde se puede ver el Clásico Tapatio del Apertura 2025?

El Clásico Tapatío está programado para iniciar a las 7:07 pm en el Estadio Akron y podrá verse en Prime Video. Se espera un gran ambiente en Guadalajara y en todo el país, con la afición rojiblanca apoyando con todo en un duelo clave para las aspiraciones del Rebaño en el cierre del torneo.