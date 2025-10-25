Chivas y Atlas se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los partidos más intensos del futbol mexicano. Mientras el Rebaño Sagrado busca asegurar su lugar en la Liguilla de forma directa, los Rojinegros pelean por entrar al Play-In, por lo que además de la rivalidad histórica, hay objetivos importantes en juego.

En este tipo de encuentros es común que la carrilla futbolera forme parte del ambiente. Siempre dentro de los límites del respeto y sin violencia, las burlas deportivas son parte del Clásico, y en esta ocasión, la página oficial de Chivas decidió calentar el partido con una referencia sutil pero clara.

Al publicar la lista de convocados, el sitio oficial del Rebaño se refirió al Atlas como “El equipo de Nextipac”, una frase que causó molestia entre los aficionados rojinegros, ya que refuerza la idea de que el club más grande e histórico de Guadalajara es Chivas, dejando al rival como un equipo con menos arraigo en la ciudad.

La burla también llega como respuesta a los intentos de los aficionados del Atlas por mofarse de Chivas debido a que el Estadio Akron se ubica en Zapopan. Sin embargo, vale recordar que El Guadalajara posee un mayor porcentaje de propiedad del Estadio Jalisco, donde juegan los Rojinegros, con un 30% frente al 25% del Atlas.

Omar Govea también calentó el Clásico Tapatío recordándole su realidad al Atlas

Además, en la previa del duelo, Omar Govea también aportó a encender el ambiente con declaraciones firmes en las que dejó claro que Chivas piensa en objetivos grandes, como clasificar directo y pelear por el campeonato, mientras que su rival tiene aspiraciones mucho más limitadas.

“Un proyecto así (como Atlas), no aspiran a nada. Él está pensando en un festejo, nosotros en clasificar directo, pelear un campeonato”