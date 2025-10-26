Armando ‘Hormiga’ González fue el gran protagonista del Clásico Tapatío de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, convirtiéndose en el séptimo jugador de Chivas en hacerle un ‘Hat-trick’ a los Rojinegros del Atlas.

Los dos últimos habíán sido Marco Fabián y Alexis Vega; sin embargo, el CM del Club Deportivo Guadalajara no consideró al actual elemento de los Diablos Rojos del Toluca, quizá por como se fue de Verde Valle, por la puerta de atrás debido a sus constantes indisciplinas que terminaron por cansar a la directiva ‘Rojiblanca’.

Cabe recordar que Marco Fabián le hizo daño a los ‘Zorros’ en la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2015, todos en el primer tiempo, para firmar la eliminación de los pupilos en ese entonces de Tomás Boy, quien falleció el 8 de marzo de 2022. Mientras tanto, Alexis Vega le metió tres a los Rojinegros del Atlas en la Fase Regular del Torneo Clausura 2019, terminando con su sequía goleadora.

Marco Fabián y Armando González / X: @Chivas

Ahora le tocó a Armando ‘Hormiga’ González, quien llegó a 10 goles en el Torneo Apertura 2025, por lo que en estas dos últimas fechas de la campaña regular buscará quedarse con el título de goleo, pues está empatado en estos momentos con Paulinho de los Diablos Rojos del Toluca.

¿Qué otros jugadores de Chivas le han marcado ‘Hat-trick’ al Atlas?