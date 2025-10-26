Ayer Chivas se afianzó como uno de los grandes candidatos a quedarse con el último puesto de clasificación directa en la Liguilla tras golear por 4-1 a Atlas. En el gigante de Zapopan volvió a jugar fue Érick Gutiérrez, quien tras el partido tuvo un tierno festejo con su hijo debido a que lo llevó a celebrar con el resto del plantel.

El equipo de Gabriel Milito llevó adelante un increíble partido debido a que no tuvo ningún tipo de problema para quedarse con los tres puntos. Armando González un triplete para llevarse por primera vez el balón a su casa, mientras que Luis Romo anotó el 2-0 parcial ante un rival que no estuvo presente en el partido.

En la segunda mitad, como se esperaba, el entrenador argentino decidió cuidar a varios jugadores y darle minutos a aquellos que estaban regresando tras largas recuperaciones. Uno de ellos fue Érick Gutiérrez quien vio acción en un Clásico Tapatío que estaba definido en el Estadio Akron.

Érick Gutiérrez festejó con su hijo en el Estadio Akron. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el tierno festejo que llevó adelante Guti con su hijo. En un video publicado por José María Garrido, el mediocampista llevó a su hijo con el resto de la plantilla tras el silbatazo final de el Gato Ortiz y celebró junto a sus compañeros la victoria con la afición rojiblanca.

¿Cuándo volverá a jugar Érick Gutiérrez en Chivas?

El próximo juego de Érick Gutiérrez con Chivas será el próximo domingo cuando visite a Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025. El duelo se llevará adelante en el Estadio Hidalgo desde las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por Fox Sports.