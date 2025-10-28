Armando González es la gran sensación del Apertura 2025. El delantero de Chivas no solo ha conquistado a la afición por su carisma y humildad, sino también por su desempeño en la cancha: lleva 10 goles y pelea el título de goleo con los brasileños Paulinho y Joao Pedro, quienes suman 11 anotaciones.

Con apenas 22 años, La Hormiga ya es una realidad para Chivas y una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Todo indica que su futuro será brillante, ya sea con el Rebaño Sagrado, en la Selección Mexicana o incluso en el fútbol europeo. Sin embargo, su historia pudo ser muy diferente, pues estuvo a punto de no llegar nunca a vestir la camiseta rojiblanca.

Armando González empezó a destacar en el Chivas vs Mazatlán de hace un año.

Cuando era apenas un niño, el Otaku del Gol fue rechazado dos veces por Chivas. A los 12 y a los 13 años intentó entrar a las Fuerzas Básicas, pero no fue aceptado debido a su estatura, ya que los visores consideraban que era demasiado bajo para desempeñarse como centro delantero. A pesar de ese golpe, nunca dejó de soñar con jugar para el equipo de sus amores.

“Llegué a Chivas cuando tenía 15 años. No había entrado antes porque no me aceptaron a los 12, tampoco a los 13, me dijeron que estaba muy chiquito de altura para ser centro delantero.”

Armando González es el goleador de la incipiente era Gabriel Milito en Chivas.

Con el apoyo de su familia y una disciplina inquebrantable, Armando continuó trabajando en el equipo de Tercera División que dirigía su padre en Aguascalientes. Fue allí donde volvió a llamar la atención de Chivas durante un amistoso, demostrando cuánto había crecido física y futbolísticamente. Su esfuerzo tuvo recompensa, y finalmente fue invitado a unirse al club, iniciando así una historia de superación que hoy lo tiene como ídolo del Rebaño.

“Seguí intentando, seguí esforzándome. Mi papá tenía una Tercera División allá en Aguascalientes y jugaba ahí. Jugamos un amistoso contra Chivas, me seguían viendo, vieron que había crecido futbolísticamente y de físico, entonces me dijeron ‘ya vente’”.

Contra Pachuca y Monterrey serán partidos clave para Chivas y para Armando González

Chivas cerrará la fase regular del torneo enfrentando a Pachuca y Monterrey, dos equipos que no atraviesan su mejor momento. Estos partidos pueden ser clave para que el Guadalajara escale posiciones en la Tabla General y, al mismo tiempo, para que Armando González se consagre como Campeón de Goleo en el Apertura 2025, algo que coronaría una temporada de ensueño.