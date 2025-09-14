Fue la noche tan esperada para el Rebaño Sagrado. Por la Jornada 8 del Apertura 2025, las Chivas de Guadalajara se quedaron con la victoria en el Clásico Nacional ante América. Fue por 2-1 gracias a los goles de Roberto Alvarado y Armando González. Los rojiblancos se quitaron así una gran espina y lograron el triunfo importante que tanto buscaba el ciclo de Gabriel Milito.

Armando González habló tras su golazo

Sorpresivamente, el entrenador rojiblanco decidió no incluir a Armando González como titular en el Clásico Nacional, pues se inclinó por Cade Cowell. Sin embargo, la Hormiga entró en el complemento y anotó un verdadero golazo para dejar casi resuelto el triunfo. “Era una victoria que este equipo merecía, que había trabajado y no se nos había dado. Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros. Desde el primer minuto de esta semana trabajamos este partido”. En lo personal, Hormiga contó que se inspiró con el golazo de su padre a las Águilas: “Desde el clásico pasado me quedé con esa espina porque no pude meter gol. Toda esta semana me la pasé viendo el gol que metió mi papá en el clásico. Quería meter un gol hoy, gracias a Dios se pudo”.

Roberto Alvarado: gol y lesión

Poco después de anotar el primer gol rojiblanco, Roberto Alvarado sufrió una aparatosa caída, luego de que el tobillo se le doblara de manera impresionante, producto del mal estado en el que se encontraba el campo de juego en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Piojo encaminó la victoria en el Clásico Nacional pero ahora falta esperar el parte médico para ver si podrá estar disponible en el próximo partido.

Preocupante lesión del Piojo Alvarado.

La palabra de Gabriel Milito

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, sacó pecho por la actuación de sus dirigidos y descartó que el resultado fuera una sorpresa: “No lo considero un batacazo. El equipo venía dando señales positivas pero no ganábamos. Cuando no ganas parece que todo está mal, empezando por el entrenador. Pero vinimos a ganar y lo hicimos con mérito. Yo no quiero que se menosprecie a mis jugadores, internamente no es ninguna sorpresa que hayamos ganado”.