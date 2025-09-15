Las Chivas de Guadalajara todavía disfrutan lo que fue su victoria en el Clásico Nacional contra el América. El principal fortalecido fue su entrenador, Gabriel Milito, quien fue vinculado desde Argentina por la posibilidad de dirigir a Independiente, club en el que se formó y que acaba de quedarse sin técnico.

La información fue revelada por Renato Della Paolera, periodista de ESPN, quien aseguró que Independiente de Avellaneda levantó el teléfono para tantear la situación de Gabriel Milito. El contacto se habría dado de parte de un amigo del presidente Néstor Grindetti, con el representante del estratega rojiblanco.

Milito es el gran sueño de los aficionados de Independiente. (Captura)

El objetivo era conocer si el actual DT del Rebaño estaba dispuesto a asumir en Independiente en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo, último en la tabla de posiciones. La respuesta fue clara y tranquilizadora para el Guadalajara: con contrato vigente, no está disponible para escuchar nuevas propuestas.

Incluso, Della Paolera fue más allá en su comentario y sostuvo que “con estos dirigentes, creo que Milito no agarraría en Independiente ni aunque estuviera libre”. De esta manera, el entrenador argentino reafirma su compromiso con el proyecto del Guadalajara.

El antecedente de Fernando Gago

Vale recordar que la afición rojiblanca aún tiene fresco el episodio del año pasado con Fernando Gago, quien rompió su contrato con Chivas para dirigir a Boca Juniors de una manera muy desprolija. Por eso, el llamado de Independiente despertó ciertas alarmas, pero esta vez no hubo titubeos y Milito cerró la puerta para seguir soñando en grande con su proyecto en Chivas.