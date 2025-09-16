Al revisar la tabla de posiciones del Apertura 2025 se observa que los únicos que jugaron 7 partidos son el Club Deportivo Guadalajara y Tigres UANL. Ambos se pondrán al día este miércoles. En el Estadio Akron jugarán la jornada 1 que quedó pendiente luego de haber sido aplazada por las refacciones en la cancha.

Por el lado de Chivas habrá una baja sensible, ya que Roberto Alvarado no está disponible. El Piojo sufrió una torcedura de tobillo el pasado sábado en el Clásico Nacional. Por su parte, Tigres sufre la falta de André-Pierre Gignac, una de sus estrellas, debido a un golpe en una rodilla.

André-Pierre Gignac no será de la partida que disputarán Chivas y Tigres. (Getty)

“Informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación al trabajo grupal quedará sujeta a su evolución”, publicó la escuadra auriazul en su cuenta de X. De esta manera, el ataque visitante no contará con el francés.

En el último tiempo, el artillero europeo fue afectado por las lesiones. Es por eso que la repartición de goles pasó por otros jugadores de Tigres. Nicolás Ibáñez, Ángel Correa y Ozziel Herrera son los máximos goleadores del equipo con tres tantos cada uno en lo que va del Apertura 2025.

Tigres llega con 14 puntos al partido contra Chivas

Mientras el Guadalajara busca seguir sumando de a 3 luego de vencer al América, Tigres llega al duelo de este miércoles con un mejor colchón de puntos. Los de Guido Pizarro sumaron 14 puntos en 7 partidos (Chivas la mitad en la misma cantidad de juegos) y ocupan la quinta posición en la tabla del Apertura 2025 de la Liga MX.