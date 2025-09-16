Las Chivas de Guadalajara hicieron lo que muy pocos imaginaban con el triunfo sobre América en el partido por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025. Con esto el entrenador Gabriel Milito tomó mayor confianza y ya piensa en lo que sigue que será el partido pendiente contra los Tigres de la UANL la noche del miércoles.

El Rebaño Sagrado tiene otra gran oportunidad para dar un golpe de autoridad yconfirmar que viene a la alza en la segunda parte de la campaña, por lo cual medirse a los universitarios es una buena prueba para conseguirlo, ahora cobijados por su afición.

Roberto Alvarado, en duda

El atacante de Chivas está prácticamente descartado para el partido que sostendrán la noche del miércoles frente a los felinos. La lesión en el tobillo que sufrió en el Clásico Nacional lo tiene con serias dudas para volver esta semana la canchas y tal parece que Gabriel Milito tendrá que echar mano de Armando González como titular.

Alvarado no jugará ante Tigres. (Photo by Simon Barber/Getty Images)

Roberto Gómez Junco advierte sobre las Chivas de Milito

El exjugador de los rojiblanco y ahora analista de ESPN, Roberto Gómez Junco, advirtió que las carencias individuales de Guadalajara fueron bien sustituidas por el trabajo colectivo, con el cual lograron dominar al acérrimo rival para ganarle un partido que en el papel lucía muy complicado.

Gómez Junco aplaudió el triunfo de Chivas. FOTO: ESPECIAL

Alineación probable de Chivas ante Tigres

De acuerdo a lo que ha trabajando Gabriel Milito en estos días, así podrían saltar a la cancha del Akron: Raúl Rangel en la portería; Luis Romo, Miguel Tapias, Diego Capillo, Miguel Gómez y Bryan González en la defensa; en el medio campo Erick Gutiérrez con Fernando González y Efraín Álvarez y al frente Cade Cowell y Armando González.

Antonio Contreras hace enfurecer al americanismo

En un festejo muy efusivo que no captó la televisión, el DT de Chivas Femenil celebró a lo grande el triunfo frente al América, lo cual hizo enardecer a los seguidores del conjunto capitalino, quienes lo tacharon de “payaso y exagerado”, pero es una realidad que la victoria de las rojiblancas también caló hondo en el orgullo de las azulcremas.